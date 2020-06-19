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Haberler Gündem ‘Sınav saatlerinde dışarı çıkmayalım’

‘Sınav saatlerinde dışarı çıkmayalım’

‘Sınav saatlerinde dışarı çıkmayalım’
Giriş Tarihi: 19.6.2020

KORONAVİRÜS Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sınav günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması kararına tüm Türkiye olarak uyulması çağrısında bulundu. Özlü, "Gerek LGS, gerekse YKS günlerinde, özellikle sınav öncesi ve sınav sonrası saatlerde, sınava girecek öğrencilerimiz ve onların velileri dışındaki yurttaşlar olarak trafiğe çıkmayalım, toplu taşıma araçlarını kullanmayarak sorumluluk örneği gösterelim" dedi.

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