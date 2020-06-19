‘Sınav saatlerinde dışarı çıkmayalım’

KORONAVİRÜS Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sınav günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması kararına tüm Türkiye olarak uyulması çağrısında bulundu. Özlü, "Gerek LGS, gerekse YKS günlerinde, özellikle sınav öncesi ve sınav sonrası saatlerde, sınava girecek öğrencilerimiz ve onların velileri dışındaki yurttaşlar olarak trafiğe çıkmayalım, toplu taşıma araçlarını kullanmayarak sorumluluk örneği gösterelim" dedi.