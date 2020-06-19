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Haberler Gündem Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru test edildi

'nin orta menzilli ilk yerli motoru test edildi

Son dakika.. 'nin orta menzilli ilk yerli motoru (), 'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı 'ın katıldığı törende test edildi.

Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru test edildi

19.06.2020, 11:29 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020,12:40

Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru (TEI-TJ300), Eskişehir'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı törende test edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TJ300 adlı turbo jet motorun ateşlemesini gerçekleştirdik. Bu motorlar orta menzilli gemisavar füzelerinde kullanılmak üzere tasarlandı." dedi.

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