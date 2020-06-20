TBMM Başkanlığı için yeniden Mustafa Şentop aday gösterildi. Meclis'te açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "İstişareler neticesinde arkadaşların büyük çoğunluğu Şentop'u aday görmek istediklerini söylediler. Başkanlık divanına 2 Temmuz itibarıyla Mustafa Şentop'un ismini ileteceğiz" dedi. Şentop ise yaptığı açıklamada "Hayırlı olsun, Cenab-ı Hak mahcup etmesin" ifadesini kullandı.
AK Parti’nin adayı yeniden Şentop haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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