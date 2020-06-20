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Haberler Gündem AK Parti’nin adayı yeniden Şentop

’nin adayı yeniden Şentop

Şentop, dün adaylığı açıklanmadan önce Genel Merkezi’ne giderek MHP lideri Bahçeli’den adaylığına ilişkin destek istedi.

AK Parti’nin adayı yeniden Şentop
Giriş Tarihi: 20.6.2020

TBMM Başkanlığı için yeniden Mustafa Şentop aday gösterildi. Meclis'te açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "İstişareler neticesinde arkadaşların büyük çoğunluğu Şentop'u aday görmek istediklerini söylediler. Başkanlık divanına 2 Temmuz itibarıyla Mustafa Şentop'un ismini ileteceğiz" dedi. Şentop ise yaptığı açıklamada "Hayırlı olsun, Cenab-ı Hak mahcup etmesin" ifadesini kullandı.

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