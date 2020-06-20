AK Parti’nin adayı yeniden Şentop

TBMM Başkanlığı için yeniden Mustafa Şentop aday gösterildi. Meclis'te açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "İstişareler neticesinde arkadaşların büyük çoğunluğu Şentop'u aday görmek istediklerini söylediler. Başkanlık divanına 2 Temmuz itibarıyla Mustafa Şentop'un ismini ileteceğiz" dedi. Şentop ise yaptığı açıklamada "Hayırlı olsun, Cenab-ı Hak mahcup etmesin" ifadesini kullandı.