Bakan Koca, 20 Haziran koronavirüs tablosunu paylaştı

20 Haziran güncel koronvirüs tablosu belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloyu Twitter hesabından paylaştı. Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgının kontrol altına alınmasıyla 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreciyle birlikte ise bazı illerimizde vaka sayıları yeniden artarken vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 20 Haziran corona virüs tablosu AÇıklandı mı? Vaka sayısı kaç? konusu internette araştırılıyor.



Bakan Koca'nın açıkladığı veriye göre Türkiye'de bugün 1248 yeni vaka tespit edildi, 22 kişi ise hayatını kaybetti. Bugün 1312 kişi iyileşti ve toplam iyileşen sayısı 158.828 oldu.

Bakan Fahrettin Koca 20 Haziran koronavirüs tablosunu paylaştı:

Bakan Koca, verileri paylaştığı paylaşımda, "Vaka sayımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları: Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46. İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız" ifadelerini kullandı.