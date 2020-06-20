Başkan Erdoğan, Marmara Üniversitesi Hastanesi açılışında konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Marmara Üniversitesi Hastanesi açılışında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Böyle bir eseri ülkemize kazandırmamızın ayrıca önemi olduğuna inanıyorum. Türkiye'nin altyapı ve temel hizmetler alanında son 18 yılda kazandırdığımızın eserlerin değerini yeniden keşfediyoruz. Batı ülkelerindeki her şeyi, her hizmet ve ürünü çok kaliteli, bizde tam tersine her şeyi tam tersine kötü, pespaye görürler. Bunlar Batı karşısında ezik, kendi halkına karşı küstahtırlar. Yıllardır bu zihniyete eski Türkiye'nin artık olmadığını anlatmaya çalışıyoruz ama nafile. Adeta Nuh deyip peygamber demeyen inatla ülkelerini kötülemeyi sürdürüyorlar. Salgın döneminde yüzlerdeki makyajlar düşmüştür. Sağlık personelinden, ilaca kadar üretime dayalı her konuda gelişmiş ülkeler ciddi sıkıntılar yaşamışlardır.

Aynı ülkeler bunun yanında sağlık hizmetleri konusunda adeta çuvalladı. Hastane kapasiteleri, sağlık personeli sayılarının rutinin biraz üzerine çıkan bu yükü kaldıramayacağı ortaya çıktı. Türkiye ise yoğun bakım yatak sayısı, 1 milyon 100 bini bulan sağlık personeli sayısıyla bu sürecin altından başarıyla kalkmıştır. Ne hastane koridorlarında çaresizce çırpınan insan görüntüleri, ne üst üste yığılan cenaze fotoğrafları yaşadık. Ülkemizde hastanede tedavi olup evine döndükten sonra tüm malını mülkünü satsa ödeyemeyeceği sağlık faturaları karşısında dehşete düşen insan görüntüleri olmadı. Türkiye dünyada eşine az rastlanır genel sağlık sigortası sistemiyle vatandaşlarına ücretsiz hizmet sunabilir bir ülke haline gelmiştir.

İstanbul'da çok kısa sürede her biri iki acil durum hastanesini, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesini, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesini hizmete açtık. Bugün de açılışını yaptığımız hastanemizi İstanbullumuza ve milletimize kazandırıyoruz. Esasen İstanbul Havalimanımızdan barajlarımıza, buraya da Kars Barajı'mızın açılışını gerçekleştirdik, oradan geliyorum. Her alanda benzer neticeler elde ettik. Tüm bunlar görmek isteyen gözler, duymak isteyen kulaklar, konuşmak isteyen diller, hissetmek isteyen kalpler içindir. Kendi halkına kör, sağır, hissiz olanlara ne yapsanız fark etmez.

Milletimiz hep yanımızda yan aldı. İnşallah bundan sonra eser ve hizmet siyasetine kesintisiz devam edeceğiz. Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran en önemli farklardan biri mücadeleyi demokrasi, altyapı, ekonomi, altyapı alanında vermesidir. Dünyada bizim kadar birçok cephede aynı alanda mücadele yürüten bir başka ülke yoktur. Sokakları karıştırarak milli birlik ve beraberliğimize saldırdılar. Milli iradenin göreve getirdiği hükümeti yıkmak için yapmadıklarını bırakmadılar. Yargı emniyet kumpasıyla bileklerimize kelepçe takmayı hayal ettiler. Sınırlarımıza yığdıkları çapulcuları kullanarak vatanı parçalamayı denediler. Darbe girişimiyle doğrudan hayatımıza kast ettiler. Ekonomik tuzaklarla diz çöktürüp bizden kurtulmak istediler.

Kendi senaryolarını tedavüle sokmaya çalıştılar. Hamdolsun hepsinde de milletimizin feraset, irade, basiretine çarpıp geri döndüler. Biz mücadelemizi bir adım daha öteye taşıdık. Vesayete karşı demokrasiyi güçlendirdik. Terör örgütlerinin saldırılara karşı güvenliğimizi güçlendirdik. Irak, Suriye, Akdeniz'e kadar tüm sınırlarımızda tehditleri kaynağında yok edeceğimiz yeni bir güvenlik paradigması icat ettik. Büyümeyi, istihdamı, teknolojiyi yükselttik. Bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarını göz ettik. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimizin altyapısını oluşturduk.

HASTANENİN İSMİNİ AÇIKLADI

Hastanemize Prof. Dr. Asaf Ataseven adını vermeyi kararlaştırdık