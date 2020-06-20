Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından 'Dünya Mülteciler Günü'ne ilişkin bir mesaj yayınladı.
İşte Başkan Erdoğan'ın paylaşımı:
"Türkiye olarak inancına, diline, kökenine bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı, onların uluslararası alandaki sesi olmayı sürdüreceğiz. 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde topraklarından zorla alıkonulan mülteci kardeşlerimi ülkem ve milletim adına selamlıyorum."
Türkiye olarak inancına, diline, kökenine bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı, onların uluslararası alandaki sesi olmayı sürdüreceğiz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 20, 2020
20 Haziran Dünya Mülteciler Günü'nde topraklarından zorla alıkonulan mülteci kardeşlerimi ülkem ve milletim adına selamlıyorum. pic.twitter.com/aXpc5FcUV7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Mülteciler Günü mesajı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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