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DHKP-C’nin kasası talimatla ’li olmuş!

DHKP-C’nin kasası talimatla CHP’li olmuş!
Giriş Tarihi: 20.6.2020

Interpol tarafından DHKP/C terör örgütüne üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranırken, önceki gün İzmir Bornova'da lüks bir sitede sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alınan CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Mehmet Sıddık Doğru, çıkarıldığı sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı. DHKP/C terör örgütü içindeki faaliyetleri nedeniyle örgütün kasası olduğu iddiası ile 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildikten sonra firari olarak aranan Doğru'nun 2002 yılında CHP İzmir Bornova ilçe teşkilatına üye kaydının yapıldığı ortaya çıktı. Doğru'nun ailesinin de CHP teşkilatlarında üyelikleri olduğu öğrenilirken, kız kardeşinin PKK uzantısı BDP'den üye olduğu, kızı ve kardeşlerinin de CHP üyeliklerinin olduğu ortaya çıktı.

TALİMAT ANKARA'DAN
Yeni Asır'ın ulaştığı, o dönemde Bornova'da aktif siyaset yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi terörist Doğru ve eşi Fatma Doğru'nun üyelik talimatının 2002'de Ankara'dan Genel Merkez'den geldiğini iddia etti. Bu kişi, Doğru'nun Önder Sav ekibine yakınlığı ile tanındığını ileri sürdü.

FATİH ŞENDİL

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