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Ehliyet ve kredi kartı taşıma devri bitiyor

Ehliyet ve kredi kartı taşıma devri bitiyor
Giriş Tarihi: 20.6.2020

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı programda kimlik kartlarına getirilecek yenilikleri anlattı. Soylu, "Yeni kimlik kartımızla birlikte banka kartımız ve ehliyetimiz tek kartta birleşmiş olacak. Artık ehliyetimizi yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Yakın zamanda Türkiye'ye bunu müjdeleyeceğiz. Dünyada böyle uygulama yapan ülke sayısı yok denecek kadar az" dedi. Çipli kimlikler tasarlanırken 5 alanın düşünüldüğünü aktaran Soylu, o alanlara ne yerleştirilirse bunun da otomatik olarak kullanılma imkanının getirileceğini de aktardı.

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