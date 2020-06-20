Firari Dündar’ın eşine yakalama kararı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki muhteşem villasında hem Maliye Hazine arazisini hem de devlet ormanını işgal ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Can Dündar ve eşi Dilek Dündar ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dilek Dündar hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama emrinde Dilek Dündar'a isnat edilen fiilin 'Ormana tarla Açma' olduğu öğrenildi. Suç tarihi de 11 Mayıs 2020 olarak kayıtlara geçti.