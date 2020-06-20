  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Firari Dündar’ın eşine yakalama kararı

Firari Dündar’ın eşine yakalama kararı

Firari Dündar’ın eşine yakalama kararı
Giriş Tarihi: 20.6.2020

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki muhteşem villasında hem Maliye Hazine arazisini hem de devlet ormanını işgal ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Can Dündar ve eşi Dilek Dündar ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Dilek Dündar hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama emrinde Dilek Dündar'a isnat edilen fiilin 'Ormana tarla Açma' olduğu öğrenildi. Suç tarihi de 11 Mayıs 2020 olarak kayıtlara geçti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Firari Dündar’ın eşine yakalama kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA