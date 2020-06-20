Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Tüm dünya sığınmacılardan yüz çevirse de biz vazgeçmeyiz. Sınır kapılarında yardıma muhtaç mültecileri aç ve açıkta bırakanlar, mazlumların ahını alır. Türkiye Cumhuriyeti, daima mazlumun, muhtacın, sığınmacının yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir."
Tüm dünya sığınmacılardan yüz çevirse de biz vazgeçmeyiz. Sınır kapılarında yardıma muhtaç mültecileri aç ve açıkta bırakanlar, mazlumların ahını alır. Türkiye Cumhuriyeti, daima mazlumun, muhtacın, sığınmacının yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. #DünyaMültecilerGünü pic.twitter.com/YJUJQe5bf8— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 20, 2020
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Dünya Mülteciler Günü mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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