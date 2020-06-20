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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Dünya Mülteciler Günü mesajı

'tan Dünya Mülteciler Günü mesajı

, Dünya Mülteciler Günü'ne ilişkin, ", daima mazlumun, muhtacın, sığınmacının yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Dünya Mülteciler Günü mesajı

20.06.2020, 14:14

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünya sığınmacılardan yüz çevirse de biz vazgeçmeyiz. Sınır kapılarında yardıma muhtaç mültecileri aç ve açıkta bırakanlar, mazlumların ahını alır. Türkiye Cumhuriyeti, daima mazlumun, muhtacın, sığınmacının yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir."

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