İmamoğlu’na Adalar’da protestolu karşılama

Faytonların kaldırılmasının ardından toplu ulaşımda elektrikli araçların kullanılacağı Adalar'da dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na protesto vardı. Yeni araçların test sürüşü için Adalar'a gelen İmamoğlu, kalabalık bir grup tarafından pankartlarla protesto edildi.

275 AİLE PERİŞAN

Otobüs istemediklerini dile getiren vatandaşlar atların birkaç aylık süreçte ahırlarda öldüğünü belirtti. Faytonculuk yapan bir kişi İmamoğlu'na, "Ekmeğimiz elimizden alındı, 275 aile perişan oldu. 6 çocuğum var ben faytonumu istiyorum. Çocuğumun rızkını istiyorum. Burada illegal bir iş var" şeklinde konuştu. İmamoğlu ise, "Fayton meselesi şu an kapandı" yanıtını verdi. Atların adalarda kalmasını isteyen Zeynep Alpak ise, "İBB'nin açıkladığı rakamlara göre Mart'ta 203 at öldü. Çünkü atlar hapsediliyor. Biz atların korunmasını istiyoruz. Otobüs istemiyoruz. Sırf otobüs gelsin diye atlara bakmadılar. Sistemi kaldırırken atlara ne olacak diye sormadılar" diye konuştu.





KAYMAKAMLIK REDDETTİ

İBB'nin 60 elektrikli aracın sahada kontrollerinin yapılması, güzergahlarının belirlenmesi ve test sürüşlerinin yapılması için Adalar Kaymakamlığına yaptığı başvuru reddedildi. Kaymakamlık tarafından yapılan çalışmada, söz konusu araçların tescil ve trafik sigortası ile ilgili belgelerinin olmadığı tespit edildi. İlgili belgeler olmadan araçların trafiğe çıkması durumunda idari para cezası ve araçların trafikten men edileceği bildirildi.