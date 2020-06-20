Kalyoncu’dan İzmir ihaleleriyle ilgili önerge

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan ihalelere tek firmanın katılımıyla ilgili olarak TBMM Başkanlığına, soru önergesi verdi.

OPERA BİNASI

Kalyoncu, "Araç kiralamalarında binek araçlar için istenilen motor hacimleri neye göre belirlenmektedir? 26 Nisan 2017 tarihinde İzmir Opera Binası Yapma İşi ihalesine daha önce konulan opera binası yapma şartı nedeniyle tek firma katılmıştır. Tek firma ile yapılan ihalede rekabet ortamı nasıl sağlanmıştır? Bu ihalede yeterliliği sağlayan "Waagner-Bıro Autrıa Atage Ag" daha sonra konsorsiyumdan çekilmiştir. Bu durumda ihalede şart koşullarına aykırı bir uygulama yok mudur? Eğer aykırı durum var ise ihalenin iptali gerekmez mi?" sorularını yöneltti.