  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Kars Barajı’nı Başkan Erdoğan açacak

Barajı’nı Başkan Erdoğan açacak

Kars Barajı’nı Başkan Erdoğan açacak
Giriş Tarihi: 20.6.2020

Kars'ın en büyük kamu yatırımlarından olan Kars Barajı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla iştiraki ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla hizmete alınacak. Kars Barajı'nın hasretle beklenen, bölgenin en büyük projelerinden olduğunu söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kars Barajı rezervuarında depolanacak suyla 44 köye ait toplam 475 bin 780 dekar tarım arazisinin suyla buluşacağını bildirdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kars Barajı’nı Başkan Erdoğan açacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA