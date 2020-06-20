Kars Barajı’nı Başkan Erdoğan açacak

Kars'ın en büyük kamu yatırımlarından olan Kars Barajı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla iştiraki ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla hizmete alınacak. Kars Barajı'nın hasretle beklenen, bölgenin en büyük projelerinden olduğunu söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kars Barajı rezervuarında depolanacak suyla 44 köye ait toplam 475 bin 780 dekar tarım arazisinin suyla buluşacağını bildirdi.