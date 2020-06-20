‘Komşu komşuluğu menfaatine kullanıyor'

Türkiye'nin Akdeniz'de Libya ile imzaladığı deniz yetki alanlarının belirlenmesi anlaşmasının ardından Yunanistan ile İtalya, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlandırma anlaşması imzaladı.

TÜRKİYE'NİN TEZİ HAKLI ÇIKTI

Ankara'nın Ege ve Doğu Akdeniz'de savunduğu 'adaların kıta sahanlığının olmadığı ancak kara sularına saygı duyulması' tezine yıllardır karşı çıkan Yunanistan, İtalya ile imzaladığı anlaşmada kıta sahanlığını ana karadan başlatarak Türkiye'nin tezini kabul etmiş oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede "Yunanistan, bizim Libya ile yaptığımız anlaşmanın uluslararası hukuka uygun olduğunu tescillemiş oldu. Komşu komşuluğu kendi menfaatine göre kullanıyor" ifadelerini kullandı.

BETÜL USTA