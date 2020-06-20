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Haberler Gündem MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandolar yeni hedefleri ele geçirdi

: Pençe-Kaplan 'nda komandolar yeni hedefleri ele geçirdi

Milli (), Pençe-Kaplan kapsamında komandoların, gece boyunca yürütülen hava hücum harekatıyla yeni hedefleri ele geçirdiğini bildirdi.

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandolar yeni hedefleri ele geçirdi

20.06.2020, 13:54

MSB'nin sosyal medya hesabından Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Paylaşımda, şu mesaja yer verildi:
"Hainler kaçacak delik arıyor. Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında kahraman komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekatıyla yeni hedefleri ele geçirdi."

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