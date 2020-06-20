‘Oğuz FETÖ emriyle partiye girdi’

FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 aydır tutuklu olan Urla Belediyesi'nin CHP'li eski Belediye Başkanı Burak Oğuz, dün hakim karşısına çıktı. İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılan Oğuz, aleyhine tanıklık yapanların iddialarının asılsız, yalan ve iftiradan ibaret olduğunu belirterek tahliyesini istedi.

'ABİLERİMİZ SÖYLEDİ'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Yılmaz S, "Cemaatten olduğunu bildiğimiz kişiler Oğuz'un da cemaatten olduğunu hatta CHP'ye kayıt olduğunu söylediler. Bunun nasıl olduğunu sorduğumda, 'Abilerimiz, farklı partilerde siyaset yapmamız gerekiyor talimatı verdi' cevabını aldım" dedi. Sanık oğlu için tanıklık yapan baba Ahmet Oğuz, oğlunun bütün seçim çalışmalarına katıldığına dikkat çekerek, "Oğlumun FETÖ ile bağlantısı olamaz. Herhangi bir kişiye oğlumun FETÖ'cü olduğu yönünde beyanda bulunmadım" diye konuştu. Savcı mütaalasında Oğuz için 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isterken, mahkeme heyeti Oğuz'un tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 3 Temmuz tarihine erteledi.

METİN BURMALI