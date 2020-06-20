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Pençe-Kaplan’a sınırdan takip

, Haftanin bölgesinde terör bataklığının kurutulması için başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu’nda 3 ’lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Harekatı başından beri yakından takip eden ve ’nın komuta kademesi ise dün operasyonun sevk ve idare edildiği sınır hattındaki hareket merkezine giderek komutanlardan bilgi aldı.

Pençe-Kaplan’a sınırdan takip
Giriş Tarihi: 20.6.2020

Irak'ın kuzeyinden karakol ve üs bölgelerine taciz ve saldırı teşebbüslerini artırarak hudutlar ve halkın güvenliğini tehdit eden PKK terör örgütüne yönelik TSK tarafından başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu planlandığı şekilde başarıyla sürüyor. Pençe- Kartal Operasyonu'nun hemen ardından düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu ile komando birlikleri, Haftanin'de teröristlere ait hedefleri imha ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi de dün Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır hattındaki harekat merkezine giderek bölgedeki komutanlardan bilgi aldı.

SINIRDA TOPLANTI YAPTI
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na geldi. Buradan askeri helikopterlerle 23. Piyade Tümen Komutanlığına geçen Akar ve komutanlar, sınırdaki birliklerin komutanları ile toplantı yaptı. Akar ve komuta kademesi, daha sonra Pençe-Kaplan Harekatı'nın sevk ve idare edildiği harekat merkezine geçerek komutanlardan bilgi aldı. Milli Savunma Baknlığı'ndan yapılan açıklamada ise bölgede devam eden operasyonlarda 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi de dün Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır hattındaki harekat merkezine giderek bölgedeki komutanlardan bilgi aldı.

1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin açtığı taciz atışı sonucu Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya şehit oldu.

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör hedefleri yerle bir edildi

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