Sınav günlerinde sokaklar öğrencilerin

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine gönderdiği 'LGS ve YKS Tedbirleri' konulu genelgede şu tedbirlere uyulmasını istedi: "BİRİNCİ oturumu bugün 09.30'da başlayıp 10.45'te tamamlanacak, ikinci oturumu 11.30'da başlayıp 12.50'de tamamlanacak LGS öncesi ve sonrasında yoğunluğu ve bulaşma riskini önlemek için 09.00 ile 15.00 saatleri arasında; ilk oturumu 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'te bitecek, ikinci oturumu 28 Haziran pazar günü 10.15'te başlayıp 13.15'te bitecek ve üçüncü oturumu 28 Haziran pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'te bitecek YKS öncesi ve sonrasında yaşanabilecek riskleri önlemek için 27 Haziran'da 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran'da 09.30 ile 18.30 saatleri arasında, 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

YANINDA YAKINI GELEBİLECEK

SINAVLARA girecek adayların, toplu taşımayı kullanmaları halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak. Sınav adaylarının T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla il/ilçe nüfus müdürlükleri, 18 Haziran Perşembe ve 19 Haziran Cuma günleri saat 20.00'ye kadar, LGS sınavının yapılacağı 20 Haziran Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında, YKS sınavı öncesi 25 Haziran Perşembe ve 26 Haziran Cuma günleri saat 20.00'ye kadar, YKS sınavının yapılacağı 27 Haziran Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında, YKS sınavının yapılacağı 28 Haziran Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında açık bulundurulacak.

MARKET, ECZANE, FIRIN AÇIK

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak saatlerde, fırın ve unlu mamul işletmeleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin satıldığı işyerleri; ilaç, tıbbi cihaz, maske ve dezenfektan üretimi satan işyerleri ve eczaneler, veteriner klinikleri ile hayvan hastaneleri; havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, rehabilitasyon merkezleri, nüfus müdürlükleri, acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, PTT ve akaryakıt istasyonları açık olacak.