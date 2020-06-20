Son dakika: Başkan Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanını Vahdettin Köşkü’nde kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'yu kabul etti. Görüşmede, Türkiye-Gine Bissau ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek, işbirliğinin geliştirilmesi imkânları ele alındı. Ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. pic.twitter.com/dTcpSUVPRg — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) June 20, 2020