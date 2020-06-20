  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanını Vahdettin Köşkü’nde kabul etti

Son dakika: Başkan Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanını ’nde kabul etti

Başkan , ’yu Cumhurbaşkanlığı ’nde kabul etti.

Son dakika: Başkan Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanını Vahdettin Köşkü’nde kabul etti

20.06.2020, 16:06 Güncelleme Tarihi: 20.06.2020,16:11

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'yu kabul etti. Görüşmede, Türkiye-Gine Bissau ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek, işbirliğinin geliştirilmesi imkânları ele alındı. Ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Başkan Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanını Vahdettin Köşkü’nde kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA