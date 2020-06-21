Aslan çıkış arıyor

Süper Lig’de son üç maçını kazanamayan G.Saray, zirve yarışına tutunmak adına bugün 21.00’de Gaziantep FK’yı konuk edecek

Süper Lig'e verilen ara sonrası çıktığı Ç.Rizespor deplasmanından eli boş ayrılan G.Saray, bugün zirve yarışından kopmamak için Gaziantep FK ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Ligdeki son 3 maçında galibiyet elde edemeyen Aslan'ın bu önemli mücadelesi saat 21.00'de başlayacak. Türk Telekom Stadı'ndaki müsabakayı Alper Ulusoy yönetecek. Sarı-kırmızılıların rakibi Gaziantep FK da aynı Galatasaray gibi sancılı. Konuk takım son 5 karşılaşmasında galibiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılarda Mariano, Sofiane Feghouli ve Seri, müsabakada sarı kart görmeleri durumunda Başakşehir ile oynanacak olan karşılaşmada görev alamayacak.



SADECE 22 GOL YEDİ

Galatasaray ligdeki takımlar içerisinde kalesinde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar sadece 22 gol yerken rakip fileleri de 44 kez havalandırdı.