En büyük ilk 10’a çok yakınız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kars Barajı Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle bağlanarak, katılımcılara hitap etti. Başkan Erdoğan, Türkiye'ye inşa edilen barajlar silsilesine yeni bir halka eklemenin memnuniyetini yaşadıklarını belirterek, kısa bir süre önce de GAP'ın en önemli eserlerinden biri olan Ilısu Veysel Eroğlu Barajı'nın ilk ünitesini hizmete açtıklarını hatırlattı. ÖRNEK BİR YÖNETİM Türkiye'nin demokrasi ve ekonomi yolunda aldığı mesafenin en somut sonuçlarının korona virüs salgını döneminde görüldüğünün altını çizen Başkan Erdoğan, "Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldığı salgın sürecini, hem sağlık altyapımızla hem gıda ve temizlik tedarik zincirimizle hem de kamu güvenliği bakımından örnek bir yönetimle göğüsledik. Bu tablo Türkiye'nin son 18 yılda sağlık yanında eğitimden adalete, güvenlikten sosyal desteklere, ulaşımdan tarıma, enerjiden sanayiye her alanda geldiği seviyenin işaretidir" dedi.



"SALDIRILARA RAĞMEN"

Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, ülkeye yönelik saldırıların da artığına işaret eden Erdoğan, ekonomiye yönelik saldırılara rağmen ekonominin büyümeye devam ettiğini, 2020'nin ilk çeyreğinde Mart ayının önemli bir kısmı salgınla mücadeleyle geçmesine rağmen de yüzde 4.5'lik büyüme oranı elde edildiğini anlattı.





Kars Barajı dün törenle hizmete girdi. Başkan Erdoğan törene video konferansla katıldı. Erdoğan, "Bugün son 18 yıldaki 585'inci barajı ülkemize kazandırıyoruz" dedi.



BİZİ GÜÇLENDİRDİ

Erdoğan, yaşanan olumsuzlukların, badirelerin Türk ekonomisini güçlendirdiğini kaydederek, "Hamdolsun, her saldırıdan daha fazla tecrübe ve daha fazla güç elde ederek çıkmayı başardık. Salgın sürecinde vatandaşlarımızın sağlığı yanında ekonomimizin sağlığını da korumaya öncelik verdik" dedi.



TOPARLANMA SİNYALİ

Başkan Erdoğan, aldıkları önlemlerin etkilerinin Mayıs ayıyla birlikte görülmeye başlandığını, devletin destekleri ve özel sektörün gayretiyle ekonomide toparlanma sinyallerinin güçlü şekilde geldiğini belirterek, "Ekonomik güven endeksi Mayıs'ta yüzde 20 artarak 62 değerine çıktı. İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı Mayıs'ta yüzde 62.6 seviyesine yükseldi" diye konuştu.



EKONOMİYE CAN SUYU

Erdoğan şöyle devam etti: "Sanayiciden esnaf ve sanatkara, çalışanlardan gençlere kadar her kesime yönelik kapsamlı destek paketleriyle ekonomiye adeta can suyu veriyoruz. İnşallah bu süreçten de hızlı bir şekilde çıkacağız, daha önce olduğu gibi eski büyüme oranlarımıza ulaşacağız. Yılın ikinci yarısıyla birlikte ekonomide gerçekten çok büyük bir ivme bekliyoruz."



KALİTELİ VE DİNAMİK

"Küresel üretim ve tedarik zincirinde Türkiye'nin ağırlığının gün geçtikçe daha çok hissedileceği bir döneme giriyoruz" diyen Erdoğan, "Kaliteli ve dinamik beşeri sermayemiz, stratejik konumumuz ve güçlü altyapımız önümüzdeki fırsatları değerlendirmek için en büyük avantajlarımız. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize hiç olmadığımız kadar yakınız. Tabii tüm bu çabaların başarısı ülkemizi salgın musibetinden uzak tutmakla mümkün. Bunun için 83 milyon hep birlikte aynı hassasiyetle, aynı dikkatle, aynı kararlılıkla hareket etmek mecburiyetindeyiz" diye konuştu. Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından Kars'a bağlanarak, barajın açılışını gerçekleştirdi.

"BU SÜRECİN ALTINDAN BAŞARIYLA KALKTIK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanesi açılış törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Türkiye, Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayısı, 1 milyon 100 bini bulan sağlık personeli sayısıyla bu sürecin altından başarıyla kalkmıştır" dedi.