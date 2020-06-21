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Haberler Gündem Galatasaray - Gaziantep I Canlı anlatım

- Gaziantep I Canlı anlatım

'in 28. hafta ve Gaziantep FK, Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Saat 21.00'da başlayacak mücadele öncesinde Galatasaray ile Gaziantep'in ilk 11'leri belli oldu. Canlı anlatım olarak haberimizden maçı takip edebilirsiniz.

Galatasaray - Gaziantep I Canlı anlatım

21.06.2020, 20:09 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020,21:01

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadele öncesinde Galatasaray ile Gaziantep FK'nın ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray'ın 11'i: Okan Kocuk; Mariano, Ahmet Çalık, Lemina, Saracchi, Seri, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Gaziantep FK (Muhtemel): Günay, Oğuz, Kana Biyik, Papy, Tosca, Mehmet Erdem, Kenan, Diarra, Jeferrson, Güray, Kayode

GALATASARAY'DA EKSİK ÇOK!

galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle Gaziantep FK maçına birçok önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Çaykur Rizespor maçında büyük bir sakatlık geçiren kaleci Fernando Muslera ve diz bağlarında yırtık meydana gelen Florin Andone maçta forma giyemeyecek. Tedavisine devam edilen Marcao da maçın kadrosunda bulunmayacak. Çaykur Rizespor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç ceza alan Adem Büyük ile sarı kart cezalısı Ryan Donk da Gaziantep FK karşılaşmasında görev yapamayacak.

Gaziantep'te ise teknik direktör Marius Sumudica, Galatasaray deplasmanında kart cezası nedeniyle sol bek oyuncusu Juinor Morais'ten yararlanamayacak. Kırmızı-siyahlı ekipte, Morais dışında eksik bulunmuyor.

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