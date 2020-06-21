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Haberler Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Babalar günü mesajı

'tan mesajı

, ''nü, sosyal medyadan paylaştığı video ve mesaj ile kutladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Babalar günü mesajı

21.06.2020, 14:12 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020,16:11

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 'Babalar Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı. Albayrak, video ile paylaştığı mesajında, "Hayatı boyunca maddi manevi bütün imkanlarını ailesi için seferber eden, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum" dedi.



Bakan Albayrak'ın paylaştığı videoda ise babası Sadık Albayrak ve kayınpederi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çektirdiği fotoğraflar yer aldı.

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