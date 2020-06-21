İdlib için acil insani yardım çağrısı

Suriye'de göç verilerine ve yerinden edilmiş ailelere yönelik çalışmalar yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü, İdlib'in kamplar bölgesindeki önceki günkü sel felaketinde 3 bin 174 ailenin evsiz kaldığını belirterek, acil insani yardım çağrısı yaptı. Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib'de şiddetli yağış nedeniyle önceki gün bazı kamplarda sel meydana gelmiş ve sulara kapılan 3 sivil hayatını kaybetmişti.

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