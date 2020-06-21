“İnlerine girdik başlarına yıktık”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır bölgesindeki inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır bölgesindeki harekat merkezine giden, önceki gece geç saatlere kadar burada kalan Akar ve TSK Komuta Kademesi, operasyonu komuta etti. Akar, gece boyunca sahadaki son durumu yakından takip ederek, talimatlar verdi.



MEHMETÇİĞİN BAŞARISI

Bakan Akar, teröristlerin döktüğü kanların hesabının bugüne kadar sorulduğunu, bundan sonra da sorulmaya devam edeceğini kaydetti. Akar, "Diğer faaliyetlerimizin yanı sıra Pençe-1, Pençe- 2, Pençe-3 şimdi de Pençe- Kaplan operasyonumuz başladı. Mehmetçiğin yeni bir başarısına şahit oluyoruz. Bunu da inşallah başarıyla sonuçlandıracağız" dedi. Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini vurgulayan Akar, şunları söyledi: "Şu ana kadar teröristlerin inlerine, mağaralarına girildi, bu inleri, mağaraları başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor.



PLANLANDIĞI GİBİ

Operasyonun başından bu yana 150 civarında mağara ele geçirildi. Bu alçakların tuzakladığı 160 civarında el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi. Şu ana kadar hava, kara birliklerimizin ateşi sonucu 700'den fazla hedef vuruldu. Asil milletimizin bağrından çıkan TSK mensupları aklın ve bilimin ışığında anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızın ve sıralı komutanların emir ve talimatları doğrultusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletinin emrinde görevinin başında yapılması gereken neyse yaptı, yapmaya devam ediyor."









HAİNLER KAÇACAK DELİK ARIYOR

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabından Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Paylaşımda, şu mesaja yer verildi: "Hainler kaçacak delik arıyor. Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında kahraman komandolarımız gece boyunca icra edilen hava hücum harekatıyla yeni hedefleri ele geçirdi."



6 AYDA 78 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ

Mehmetçik, sınır ötesinde düzenlediği operasyonlarla terörle mücadelesini sürdürürken, yurt içinde terör operasyonları hız kesmeden sürüyor. 2020 yılının ilk 6 ayında 76'sı PKK/KCK, 2'si DEAŞ terör örgütü olmak üzere toplam 78 terör eylemi, güvenlik güçlerinin istihbari çalışmaları sonucu son anda engellenirken, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi.