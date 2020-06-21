Öcalan’ı savunan bir HDP’li ile ne yaptın?

Türkiye'de bazı baro başkanlarının 'savunmayı savunuyoruz' sloganıyla bulundukları şehirlerden Ankara'ya doğru başlattıkları yürüyüş sürerken Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan çarpıcı bir çıkış geldi. Yürüyüşe tüm baro başkanlarının katılmadığını ve katılım sayısının 30'a yakın olduğunu ifade eden Feyzioğlu, "Asıl bu yürüyüşte amaç avukatların, yargının sorunlarını çözmek mi, yoksa başka bir şey için mi?" diye konuştu.



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İstifasını isteyen ve olağanüstü genel kurul toplamasını talep eden barolarla ilgili konuşan Feyzioğlu, "İki tane alçak, savcımızı şehit etti. Bir müzik grubu var. Ama bu müzik grubu bir konserine savcımızı şehit eden katillerden birinin ailesini telefonla bağlıyor. 'Hepimiz Şafak Yayla'yız' diye sloganlar... 'Şafak sizinle gurur duyardı' diye konuşmalar. Bu müzik grubuna konuştu.





Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu

'BU NORMAL BİR TUTUM DEĞİL"

Feyzioğlu, yürüyüşe katılan isimlerden İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel'e de yüklendi. "Ben devletin menfaatlerini hukuk çerçevesinde korumakla görevli bir örgütün başkanıyım" diyen Feyzioğlu, "4 partiye ziyarete gittiğim için istifamı isteyen kişi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'la etkinlik yapıyor. PKK'yı savunan Abdullah Öcalan'ın liderleri olduğunu savunan bir kişi ile 23 Nisan'da etkinlik yapacaksın, sonra beni siyasetle suçlayacaksın, bu normal bir tutum değil" ifadesini kullandı.