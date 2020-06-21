Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlere büyük darbe

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe - Kaplan Operasyonu kapsamında komandolar tarafından bölgedeki sığınaklarda icra edilen arama - tarama faaliyetlerinde, 1 adet RPG-7 silahı, 1 adet RPG-7 mühimmatı ve 13 adet sevk fişeği, 1 adet çanta ve içerisinde 3 adet el bombası, 200 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet telsiz düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP), uzaktan komutalı EYP yapımında kullanılan malzemeler (pil blokları, frekans gönderici, akü, infilaklı fitil), 1 adet telsiz, 1 adet dürbün, 2 adet termal şemsiye ve çok miktarda yaşam malzemeleri ele geçirildiği ve ele geçirilen malzemelerin bulundukları sığınaklarla birlikte METİ Timleri tarafından imha edildiği belirtildi.

Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu'nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde; 1 adet RPG-7 roketatar ve mühimmatı, 3 adet el bombası, 200 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet EYP ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilerek imha edildi.https://t.co/HPKOajtt8H pic.twitter.com/YL9D8WMdu5 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 21, 2020

İHA