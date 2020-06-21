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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlere büyük darbe

, 'taki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, 'lı teröristlerin inlerine girilmeye devam edildiğini bildirdi.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlere büyük darbe

21.06.2020, 17:18 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020,17:26

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe - Kaplan Operasyonu kapsamında komandolar tarafından bölgedeki sığınaklarda icra edilen arama - tarama faaliyetlerinde, 1 adet RPG-7 silahı, 1 adet RPG-7 mühimmatı ve 13 adet sevk fişeği, 1 adet çanta ve içerisinde 3 adet el bombası, 200 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet telsiz düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP), uzaktan komutalı EYP yapımında kullanılan malzemeler (pil blokları, frekans gönderici, akü, infilaklı fitil), 1 adet telsiz, 1 adet dürbün, 2 adet termal şemsiye ve çok miktarda yaşam malzemeleri ele geçirildiği ve ele geçirilen malzemelerin bulundukları sığınaklarla birlikte METİ Timleri tarafından imha edildiği belirtildi.

İHA

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