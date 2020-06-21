Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde dikkat çeken yoğunluk

1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme süreci sonrası İstiklal Caddesi'ne gelenler sosyal mesafe kuralına uymamaya ve maske takmamaya devam ediyor. Yapılan tüm uyarılara rağmen İstiklal Caddesi'nde dolaşan bazı vatandaşların maske takmadığı görülürken, bazılarının da yanlarında bulundurdukları maskeyi uygun şekilde kullanmaması dikkat çekti.

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