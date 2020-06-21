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Haberler Gündem Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde dikkat çeken yoğunluk

ve İstiklal Caddesinde dikkat çeken yoğunluk

Yeni normalleşme süreciyle birlikte 'ndeki eski yoğunluk geri dönmeye başladı. takmanın zorunlu hale getirilmesine rağmen İstiklal Caddesi'nde bazılarının maskeyi takmadığı, bazılarının da çenesinin altında takması dikkat çekti.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde dikkat çeken yoğunluk

21.06.2020, 20:00

1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme süreci sonrası İstiklal Caddesi'ne gelenler sosyal mesafe kuralına uymamaya ve maske takmamaya devam ediyor. Yapılan tüm uyarılara rağmen İstiklal Caddesi'nde dolaşan bazı vatandaşların maske takmadığı görülürken, bazılarının da yanlarında bulundurdukları maskeyi uygun şekilde kullanmaması dikkat çekti.

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