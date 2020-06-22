Baro teklifi bu hafta Meclis’e geliyor

Baroların yönetim yapısı ile seçim sisteminde değişiklik içeren yasa teklifi hazırlıklarında sona gelindi. AK Parti, teklifi bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunmayı düşünüyor. Geçtiğimiz haftalarda AK Parti'nın hukukçı grup başkanvekilleri Meclis'te 31 baro başkanıyla bir araya gelmiş, onların görüş ve önerilerini dinlemişti.

YENİ BARO KURULABİLECEK

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı düzenlemede avukat sayısı 5 bini aşan illerde 2 bin üye toplayabilen grupların baro kurmasının önü açılacak. Buna göre 80 baro arasından yalnızca 48 bin avukatın görev yaptığı İstanbul, 18 bin avukatın kayıtlı olduğu Ankara ve 10 bin avukatın çalıştığı İzmir'de alternatif barolar oluşturulabilecek.

EDA IŞIK