Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da 5 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin kayıp olduğu sel felaketi sonrası aileleri arayarak taziye dileklerini iletti.
Bursa'daki sel felaketi sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bölgeye giderek çalışmaları takip etmeye başlamıştı.
Bölgede havadan ve karadan çalışmalar sürerken, kriz masası oluşturuldu.
Başkan Erdoğan'dan Bursa'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye mesajı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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