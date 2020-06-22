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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan Bursa'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye mesajı!

Başkan Erdoğan'dan 'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye mesajı!

Başkan , 'daki sel nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziyelerini bildirdi. Bursa'daki sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise kayıp...

Başkan Erdoğan'dan Bursa'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye mesajı!

22.06.2020, 13:23 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020,13:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da 5 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin kayıp olduğu sel felaketi sonrası aileleri arayarak taziye dileklerini iletti.

Bursa'daki sel felaketi sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bölgeye giderek çalışmaları takip etmeye başlamıştı.

Bölgede havadan ve karadan çalışmalar sürerken, kriz masası oluşturuldu.

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