Hafter’in kayıpları Başkan’ın eseri

Libya'da darbeci general Hafter'e destek veren Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Figaro, Hafter'in ülkede büyük kayıplar verdiğini anlatarak, bu kayıplara Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hamlelerinin neden olduğunu aktardı. Hafter'in Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin yaptığı başarılı operasyonlar sonucunda kaybettiği bölgeler için "Erdoğan'ın eseri" ifadeleri kullanıldı.

AVRUPA ONU KONUŞUYOR

Alman der Spiegel dergisi geçtiğimiz günlerde, "Başkan Erdoğan'ın desteğiyle Libya Başbakanı Fayez el Sarrac'ın güç kazandığının vurgulandığı ve Libya'da Türk SİHA'larının devreye girmesinin, güç dengelerini Libya hükümeti lehine değiştirdiğinin" anlatıldığı bir makale yayınlamıştı.

TÜRKİYE KARAR VERİCİ OLDU

İtalyan La Republica da başsayfasından "Ankara Hafter'i mağlup etti. Erdoğan artık Libya'nın patronu" başlıklı bir haberi okuyucularına sunmuştu. Başkan Erdoğan'ın yönlendirmesi ile Türkiye'nin Libya'da önemli bir aktör haline gelmesini sağlayan girişimler bu kez de Fransız kamuoyunun gündeminde. Le Figaro dün Hafter'in Libya'da büyük kayıplar verdiğini belirterek, Hafter'in Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yaptığı başarılı operasyonlar sonucunda kaybettiği bölgeler için "Erdoğan'ın eseri" değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan'ın desteği ile bölgedeki durumun tersine döndüğüne "Tüm gücünü Fayiz el-Serrac'a verdi, asker verdi, silah verdi. Türk Başkan durumu tersine çevirerek, bu devletin geleceği hakkında karar verebilecek pozisyona geldi" ifadeleri ile anlattı. Türkiye'nin korona virüs salgını ve Doğu Akdeniz'deki başarılarına değinen gazete, "Erdoğan, korona virüs karşısında başarı sağladıktan sonra, Doğu Akdeniz'de de başarılı oldu" ifadelerini kullandı.

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