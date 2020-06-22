Hangi illerde maske takmak zorunlu? Maske takmamanın cezası ne kadar? Hangi iller listeye eklendi? İşte detaylar...

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde genelge yayınlayarak maske takmanın zorunlu olduğu illeri açıklamış oldu. Mevcut illere en son İstanbul, Ankara ve Bursa illeri de eklendi. Vatandaşlar kendi ilinde maske takma zorunluluğu olup olmadığını merak ederken araştırmalarını sürdürüyor. Korona virüsün ülkemizde yayılmasını önlemede büyük katkısı olan maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulanan illerin tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz. Maske takmama cezası da belirlendi.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis'te maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR?



İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara yarından itibaren 900 lira ceza kesilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti. Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Kurban Bayramı açıklaması