Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Şimdi önümüzde kolay olanı var

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan corona salgını ile ilgili bir video paylaşımında bulundu.

ZORU BAŞARDIK, ŞİMDİ ÖNÜMÜZDE KOLAY OLANI VAR

Bakan Albayrak, "Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık. Şimdi önümüzde kolay olanı var. Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz. " dedi.

z, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık. Şimdi önümüzde kolay olanı var. Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz. Ancak böyle başarabiliriz! pic.twitter.com/BGLwRX0ksj

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 22, 2020

'BU BİR MİLLİ MÜCADELE'

Bakan Albayrak, paylaştığı videoda ise, "Bu bir milli mücadele. Bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımızın, işletmemizin, esnafımızın, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Hazinesi var. Biz Türkiye olarak hayalleri, hedefleri, idealleri olan büyük bir ülkeyiz" dedi.