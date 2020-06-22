Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 5,2 arttı. Mayıs ayında 59,5 olan endeks değeri haziranda 62,6'ya yükseldi. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 0,8 artarak 79,9 oldu.
BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN PİYASALARA GÜVEN MESAJI
Konuya ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Normalleşme sürecinde dünya ekonomilerine oranla ekonomimiz daha hızlı toparlanıyor. Haziran ayında ekonomi güven endeksinde yaşanan artış toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösteriyor. İnşaallah bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız." dedi.
Normalleşme sürecinde dünya ekonomilerine oranla ekonomimiz daha hızlı toparlanıyor. Haziran ayında tüketici güven endeksinde yaşanan artış toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösteriyor. İnşaallah bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız. https://t.co/fwmcX6l5k6— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 22, 2020
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Şimdi önümüzde kolay olanı var
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasalara güven mesajı: Bu yılı beklentilerin üstünde kapatacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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