MHP Lideri Bahçeli'den flaş Libya açıklaması!

MHP Lideri Devlet Bahçeli gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Libya'ya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ülkemizin yapıcı, iyi niyetli, dengeli ve iş birliğine açık tavrını inkar edip, gerçek dışı beyanlarla kriz çıkarmaya çalışan Fransa, Libya'da kaybettiği mevzilerin sonuçlarıyla kıvranmakta, kontrolü kaybetmektedir." dedi.

"SAKAT VE SKANDAL BİR TERTİPTİR"

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Türkiye ve tüm dünya, yeni tip koronavirüs salgınıyla uğraşırken, sınırlarımızın paralel ve mücavir bölgelerinde yıkım müteahhitliğine heveslenmek, bölücü müzakerelere meyletmek, sakat ve skandal bir tertiptir.

LİBYA İLE İLGİLİ ÇARPICI SÖZLER

Ülkemizin yapıcı, iyi niyetli, dengeli ve iş birliğine açık tavrını inkar edip, gerçek dışı beyanlarla kriz çıkarmaya çalışan Fransa, Libya'da kaybettiği mevzilerin sonuçlarıyla kıvranmakta, kontrolü kaybetmektedir.

PENÇE KAPLAN HAREKATINA ÖVGÜ

İkinci Kandil olarak tanımlanan Haftanin'e Türk kahramanlığının mührü vurulmuştur. Görüldüğü kadarıyla süreç iyice kızışacak, bölge oldukça ısınacaktır. Kaldı ki Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru savunma haklarını tavizsiz kullanmaktadır.