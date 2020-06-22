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Mukadder Öksüz’e Erdoğan sürprizi

Mukadder Öksüz’e Erdoğan sürprizi
Giriş Tarihi: 22.6.2020

Başkan Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na aile yadigarı yüzüğünü bağışlayan Kahramanmaraşlı Mukadder Öksüz'e, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal aracılığıyla aynı yüzüğü hediye etti. Bağışladığı yüzüğünü görünce duygusal anlar yaşayan ve yine olsa milli dayanışma için yine aynı şeyi yapacağını söyleyen Öksüz, "Her zaman iyi günde de kötü günde de biz vatanımızın, devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın arkasındayız" dedi.

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