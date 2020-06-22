  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Özkan ve ekibi maskesiz yakalandı

Özkan ve ekibi maskesiz yakalandı

'de ipleri büyük oranda ele geçiren Genel Başkan Yardımcısı 'ın ekibi nikahta buluştu. Başkan Yardımcısı Orkun Kalonya'nın nikah töreni, adeta Özkan'ın ekibinin gövde gösterisine dönüştü.

Özkan ve ekibi maskesiz yakalandı
Giriş Tarihi: 22.6.2020

Nikaha Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'la birlikte son dönemde Özkan'la yakınlaşan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile Özkan'ın İl Kongresi sürecinde ittifak yaptığı CHP İl Başkanı Deniz Yücel de katıldı. Çiftin nikahını ise, Özkan'ın ekibinden Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran kıydı.



FOTOĞRAFA YORUM YAĞDI
Özkan'ın nikahla ilgili paylaştığı fotoğrafların altına yorum yapan sosyal medya kullanıcıları ise, sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmamasına tepki gösterdi. Sosyal medya kullancıları, "İzmir'in 4 belediye başkanı 1 il başkanı sosyal medya hesaplarından pandemi boyunca sosyal mesafe ve maske çağrısında bulunur da kendi çağrılarına kendileri uymaz", "Sonra da pandemi sürecini hükümet yonetemedi diye istifasını istersiniz" yorumlarında bulundu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Özkan ve ekibi maskesiz yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA