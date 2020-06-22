Özkan ve ekibi maskesiz yakalandı

Nikaha Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'la birlikte son dönemde Özkan'la yakınlaşan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile Özkan'ın İl Kongresi sürecinde ittifak yaptığı CHP İl Başkanı Deniz Yücel de katıldı. Çiftin nikahını ise, Özkan'ın ekibinden Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran kıydı.





FOTOĞRAFA YORUM YAĞDI

Özkan'ın nikahla ilgili paylaştığı fotoğrafların altına yorum yapan sosyal medya kullanıcıları ise, sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmamasına tepki gösterdi. Sosyal medya kullancıları, "İzmir'in 4 belediye başkanı 1 il başkanı sosyal medya hesaplarından pandemi boyunca sosyal mesafe ve maske çağrısında bulunur da kendi çağrılarına kendileri uymaz", "Sonra da pandemi sürecini hükümet yonetemedi diye istifasını istersiniz" yorumlarında bulundu.