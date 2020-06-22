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Sisi’nin imasına sert tepki

Sisi’nin askeri müdahale imasına sert tepki
Giriş Tarihi: 22.6.2020

Trablus'taki Libya Parlamentosu, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Libya'ya askeri müdahale yönündeki açıklamalarını en sert ifadelerle kınadı. Parlamento'dan yapılan açıklamada, Sisi'nin Libya'ya askeri müdahale imasının "Libya'nın egemenlik ve güvenliğine açık bir tehdit olduğu" kaydedildi. Açıklamada, Mısır'ın Libya'ya "nefsi müdafaa kisvesi altında" müdahale etme tehdidinin, Libya'nın güvenliği için tehdit olduğu, Sisi rejiminin Libya'nın egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğüne zarar veren düşmanca tutum sergilediği vurgulandı. Açıklamada, "Sisi'nin sözleri Mısır yönetiminin Libya'da taraf olduğu ve sorunun bir parçası olduğunun ispatıdır" i

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