Sular yolsuzluğa aktı!

Aydın Bozdoğan'daki Madran Dağı'nda yer alan meşhur su kaynaklarının 2015'te CHP'li Salim Tümer Apaydın yönetimindeki ilçe belediyesi tarafından yapılan ihalesi ile ilgili bir skandal patladı. Bozdoğan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede İl Özel İdaresi tarafından tonu 13 liraya ünlü bir su firmasına işlettirilen iki su kaynağıyla ilgili yapılan ihalede o dönem CHP yönetimindeki belediyenin akıl almaz bir tutum sergilediği ortaya konuldu.

13'TEN 2.8 LİRAYA DÜŞTÜ

Buna göre İl Özel İdare'nin kapatılmasının ardından kaynakların devredildiği CHP yönetimindeki Bozdoğan Belediyesi'nin 560 bin lira muhammen bedel belirlediği vurgulandı. Böylece İl Özel İdaresi'ndeyken kaynağa ton başına 13 lira ödeyen İzmirli firma, CHP'li belediyenin 2015 yılında düzenlediği ihalede ton başına 2.80 lira fiyat vererek ihaleyi kazandı. Yani devletin 2010-2014 arasında tonunu 13 liraya verdiği suyu CHP'li belediye aynı şirkete 2.80 liraya vererek büyük bir skandala imza attı. Ortaya milyonlarca liralık bir gelir kaybı çıktı.

2015'TE İHALE YAPILDI

Savcı Zeynep Ülker tarafından hazırlanan iddianemede, aralarında CHP'li eski Belediye Başkanı Salim Tümer Apaydın'ın da bulunduğu şüpheliler Güler Altın, Hakan Güvenç, Hakan Karabacak, İsa Ölgün, İsmail Kaya, Sebahattin Alparslan, Şevki Arslanoğlu, Yılmaz Gökoğlu, Zeki Ilgaz hakkında ihaleye fesat karıştırmak ve görevi kötüye kullanmak suçlarından 3.5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istedi. Şüpheliler arasında söz konusu şirketin 2 yetkilisi de yer aldı. Dava konusu olan Madran Dağı'ndaki 18 ve 19 nolu kaynaklar daha önce Aydın İl Özel İdaresi'ne aitti. Büyükşehirlerdeki İl Özel İdarelerinin kapatılmasından sonra bu kaynaklar Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Aydın Su Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) devredildi. ASKİ de bu kaynakları Bozdoğan Belediyesi'ne tahsis etti. Bozdoğan Belediyesi ise bu kaynak için 2015 yılında ihaleye çıktı. Haldun Haşmet Aysan isimli müştekinin Madran Dağı su kaynakları ihalesine fesat karıştırıldığı, ünlü bir su firması lehine ihaleler verildiği, belediye yetkililerinin görevlerini kötüye kullanarak kamunun zararına neden oldukları iddiası ile ihbarda bulunması üzerine savcılık soruşturma başlattı. Savcı Zeynep Ülker'in hazırladığı iddianamede 2015 ve 2016 yılları arasındaki ön inceleme raporlarına atıfta bulunarak, İl Özel İdaresi'nin 2010-2014 yıllarında söz konusu kaynaklardan elde edilen suyun ton başına 13 lira fiyatla ünlü bir su firmasına verildiğine dikkat çekti.



TÜMER APAYDIN DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

NAZİLLİ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmanın ardından 2012'de yapılan bir operasyonda 25 kişi gözaltına alınmıştı. Bozdoğan Belediye Başkanı CHP'li Tümer Apaydın da 5 belediye başkanıyla birlikte gözaltına alınanlar arasında yer almıştı. Apaydın, 4 gün sonra serbest bırakılmıştı.

Bozdoğan Belediyesi'nin eski başkanı Tümer Apaydın ve 5 kişi hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.



150 YIL HAPİSLE YARGILANMISTI

TÜMER Apaydın'ın Nazilli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de "ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet almak ve vermek, evrakta sahtecilik" suçlamasıyla yargılandığı da 2016'da haberlere konuş olmuştu. TCK'nın 125/1-2 maddesi gereğince işlemiş olduğu suçun karşılığı olarak 15 kez cezalandırılması talep edilen Bozdoğan Belediye Başkanı Salim Tümer Apaydın'ın toplamda 150 yıl hapis istemiyle cezalandırılması istenmişti.



LOKANTAYA 1 MİLYON 262 BİN TL HESAP İDDİASI

ESKİ Başkan Apaydın hakkında görevde olduğu dönemde kurum bünyesinde lokanta bulunmasına rağmen CHP İlçe Başkanı Hasan Karayer'in annesi Emine Karayer'in sahibi olduğu lokantaya 1 milyon 262 bin 650 TL tutarında yemek bedeli ödediği iddiaları da ortaya atılmıştı. 2008'den 31 Mart 2019'a kadar 86 fatura kesilen lokantada, Bozdoğan Belediyesporlu futbolcuların yemek yediği belirtildi. Göreve geldiklerinde milyonluk harcama tablosuyla karşılaştıklarını söyleyen AK Partili yeni belediye başkanı Ufuk Altıntaş, geçtiğimiz günlerde basına yansıyan açıklamasında "İşin ilginç olan tarafı belediyenin kendi bünyesinde lokanta var. Ancak arkadaşlar dışarıdan yemek yemeyi tercih etmiş. Tercih ettikleri lokantasının sahibi de kendi partilisi. Bozdoğan halkı bu keyfi tercihin faturasını 31 Mart'ta sandıkta ödetti. Kimse tüyü bitmemiş yetimin hakkını hoyratça harcayamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Erhan GÜLENÇ