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Haberler Gündem Türkiye'den destek! Azerbaycan SİHA alacak

'den destek! alacak

Savunma Bakanı Kıdemli Orgeneral , 'den silahlı insansız hava aracı () alacaklarını açıkladı. Hasanov, "Bu yönde çalışmalar devam ediyor. sonuç da var" şeklinde konuştu.

Türkiye'den destek! Azerbaycan SİHA alacak

22.06.2020, 18:21 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020,18:21

Hasanov, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun yeni silah ve araç alımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"SURİYE VE LİBYA'DA BAŞARI GÖSTERDİ"

Program sunucusunun, "Türk üretimi silahlı insansız hava araçları Suriye ve Libya'da başarı gösterdi. Azerbaycan'ın Türkiye'den bu araçlardan alma niyeti var mı?" sorusunu Zakir Hasanov, "Bu yönde çalışmalar devam ediyor. Artık sonuç da var." şeklinde yanıtladı.

Bakan Hasanov, kardeş Türkiye'nin aynı zamanda askeri alanda Azerbaycan'a finansal yardım da sağladığını, Azerbaycan Milli Meclisinin bir süre önce bu konudaki anlaşmayı onayladığını da kaydetti.

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