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Haberler Gündem 65 yaş üstüne maske ve kolonya

65 yaş üstüne maske ve kolonya

65 yaş üstüne maske ve kolonya
Giriş Tarihi: 23.6.2020

Türkiye korona virüs salgınına karşı tedbir almaya devam ederken vatandaşlara destekler de sürüyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Aydın'ın Çine ilçesindeki 65 yaş ve üstü vatandaşlara kolonya ve maske gönderildi. Toplam 9 bin 565 vatandaşa hediye edilen kolonya ve maskeler, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından vatandaşlara ulaştırıldı. Dağıtılan paketlerde Erdoğan'ın vatandaşlara yönelik kaleme aldığı mektup da yer aldı.

MEHMET KAVAS

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