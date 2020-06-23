Türkiye korona virüs salgınına karşı tedbir almaya devam ederken vatandaşlara destekler de sürüyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Aydın'ın Çine ilçesindeki 65 yaş ve üstü vatandaşlara kolonya ve maske gönderildi. Toplam 9 bin 565 vatandaşa hediye edilen kolonya ve maskeler, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından vatandaşlara ulaştırıldı. Dağıtılan paketlerde Erdoğan'ın vatandaşlara yönelik kaleme aldığı mektup da yer aldı.
MEHMET KAVAS
65 yaş üstüne maske ve kolonya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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