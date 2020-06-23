Türkiye'nin Pençe- Kaplan Operasyonu'nu yürüttüğü günlerde, güney sınırlarımızda çok önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin güneyinde terör devleti oluşturmak isteyen ABD ve Fransa, Kürt gruplarla terör örgütleri arasında anlaşma imzalanmasını sağladı. Barzani yönetimi de bu anlaşmaya destek verdi. Bu anlaşma, terör örgütlerine operasyonlar devam ederken, bölgedeki bazı güçlerin Ankara'ya karşı rest olarak yorumlandı.
ABD ve Fransa’dan terör devleti adımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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