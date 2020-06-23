Camilerde beş vakit cemaatle namaz kılınacak

Koronavirüs salgını nedeniyle camilerde cemaatle namaza uzun bir süre ara verilmişti.
Normalleşmenin başlamasıyla birlikte öğle ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaza izin çıkmıştı.
"MASKE VE MESAFEYE DİKKAT EDEREK..."
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından alınan yeni kararı açıkladı. Buna göre; camilerde beş vakit cemaatle namaz kılınabilecek.
Ali Erbaş, "Camilerimizi Cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin." ifadelerini kullandı.
Camilerimizi Cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin.— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) June 23, 2020
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