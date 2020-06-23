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Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 2020 yılı ibadetiyle ilgili açıklama

İslam’ın beş şartından biri olan ibadetini yerine getirebilmek için ülkemizden 2.298.800 vatandaşımız yaptırmıştır. 9 Ocak 2020 tarihinde, ön kayıt yaptıranlar arasından çekilen kura ile 2020 yılında hac farizasını yerine getirecek 83.430 vatandaşımızın isimleri belirlenmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 2020 yılı Hac ibadetiyle ilgili açıklama

23.06.2020, 17:41 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020,18:05

13 Ocak 2020 tarihinden itibaren Hac ücretinin ilk taksiti alınarak kesin kayıtlar yapılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığımız, dünya sağlığını etkileyen Kovid-19 salgını sebebiyle hac ibadetinin bu yıl eda edilememe ihtimalini dikkate alarak 2. ve 3. taksitlerini ertelemiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığımız, gelişmeleri başından beri yakından takip etmiş, bu çerçevede başta Suudi Arabistan olmak üzere İslam ülkeleri ile istişarelerde bulunmuştur. Başkanlığımız, şartların olumlu yönde düzelme ihtimalini dikkate alarak acele bir karar vermemiştir.

Kovid-19 salgın tehlikesinin hala devam etmesi nedeniyle Suudi Arabistan dün yaptığı açıklamayla, 2020 yılı hac ibadetini sadece Suudi Arabistan sınırları içinde yaşayan ve farklı milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslümanla, sosyal mesafe ve salgından korunma yöntemleri dikkate alınarak yapılacağını, yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyeceğini duyurmuştur.

Bu çerçevede Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunca belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda;
2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlarımızdan kayıt yaptıranların kura hakları 2021 yılına kurasız olarak devredilecek, hacı adaylarının kesin kayıt ücretleri kendilerine iade edilecektir.

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