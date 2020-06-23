Doğu Akdeniz’e Türk damgası

TÜRKİYE, mavi vatan olarak belirlediği sınırlarda istikrarsızlığa karşı kritik hamleler yaparken, Akdeniz'de varlığını hissettirerek küresel enerji ve ticaret yolları denkleminde en önemli bileşen olduğunu dünyaya gösteriyor. Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı meşru Ulusal Mutabakat hükümetinin çağrısıyla askeri danışmanlık hizmeti veren Türkiye, yerli üretim İHA ve SİHA'larla dengeleri değiştiren, darbeci Hafter milislerinin döşediği mayın ve el yapımı patlayıcıları imha ediyor. Kuzey Kıbrıs, Libya, Somali ve Katar'ı kapsamına alan mavi vatan sınırlarında 'oldu bitti'lere izin vermeyeceğini kanıtlayan Türkiye, enerji kaynakları ve uluslararası ticaret yollarının güvenliğini önceleyen politikalar izliyor. Bu tutum Türkiye karşıtlarında büyük rahatsızlık yaratıyor. Doğu Akdeniz'in Levant adı verilen ve bölgesinde yaklaşık 3,5 trilyon metreküp doğal gaz ve 1,7 milyar varil civarında petrol rezervi bulunduğu kaydediliyor.

BETÜL USTA