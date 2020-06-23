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Gri listedeki 2 terörist daha öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, 20 Haziran'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin gri listede olduğunu duyurdu. Açıklamada, "Bitlis kırsalında 20 Haziran'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin, gri listede aranan Recep Yaşar ve Abdulkahar Çoban olduğu belirlendi" denildi.

23.06.2020, 13:51 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020,17:46