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merkezli suç örgütü operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. 242 el yapımı ruhsatsız tabanca, mermi ve silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi.

İzmir merkezli suç örgütü operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

23.06.2020, 19:14

İzmir merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muğla, Manisa ve Aydın illerini de kapsayan operasyonda, 242 el yapımı ruhsatsız tabanca, çok sayıda mühimmat ve silah imalatında kullanılan malzeme ele geçirildi. Operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 13 şüpheli yakalandı.



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