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Haberler Gündem Narlıdere metro hattı Meclis gündeminde

Narlıdere hattı Meclis gündeminde

Narlıdere metro hattı Meclis gündeminde
Giriş Tarihi: 23.6.2020

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, yapımı devam eden Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattı projesinde yapılan değişiklikler hakkında TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu. Hattın ihalesinin 13 Nisan 2018 tarihinde yapıldığını ve müteahhit firma ile İzmir Büyükşehir arasında 24 Haziran 2018 tarihinde imzalanan sözleşmeyle 1 milyar 27 milyon 17 bin 852 TL bedelle işin başlatıldığını hatırlatan Kalyoncu, "Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan onaylanan projede sonradan değişiklikler yapılmıştır. Örneğin Balçova İstasyonu büyütülürken, diğer istasyonlar küçültülmüştür. İstasyonlardaki çıkış sayıları değişmiş, yürüyen merdivenler azaltılmıştır" dedi. İlk onay verilirken, projede değişiklik yapılması durumunda Bakanlık onayına sunulması gerektiğinin belirtildiğini vurgulayan Kalyoncu, onay alınmadan inşasına başlanan projeyle ilgili Büyükşehir Belediyesi'ne bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağını sordu.

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