Sözde Ermeni tezlerine karşı bağımsız kurum

Ermeni lobisinin dünya çapında yürüttüğü "soykırım" iddialarının çürütülmesi için Türkiye'nin "sivil ve bağımsız bir kurum" oluşturması yönünde yapılan çalışma ile ilgili Erdoğan'a sunum yapılan toplantıda, bu konuda bilimsel çalışma yapacak bağımsız ve sivil bir kurum oluşturulması önerildi. Erdoğan'ın bu öneriye sıcak baktığı, kısa sürede bu bağımsız kurumun çalışmaya başlaması, tüm iddialara yanıt vermesi bekleniyor.

İNSANLIK SUÇU YALANI

Toplantıda, "soykırım" iddialarını kabul ettiremeyen Ermenilerin strateji değiştirerek 1915 olayları için bu kez de "insanlık suçu" demesi ve bunu dünya kamuoyuna kabul ettirmeye çalışması da gündemdeydi. Bu stratejinin çökertilmesi için de çalışma yapılması, yeni kurulacak bağımsız kurumun bu görevi de üstlenmesi planlanıyor.



ERDOĞAN'DAN SEL MAĞDURLARINA TELEFON

Başkan Erdoğan, Bursa'nın Kestel ilçesinde sel sularından kaçamayarak evinde hayatını kaybeden 24 yaşındaki Kader Akbaba'nın babası Recep Akbaba'ya telefonla taziyelerini iletti. Erdoğan, "Başımız sağolsun. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi şahsım, ailem, milletim adına sizlere iletmek istiyorum" dedi.

ZÜBEYDE YALÇIN