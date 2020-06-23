‘Türkiye bölgede ihanete izin vermez’

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin Libya ve Akdeniz'deki adımları ile Kuzey Irak'ta yürütülen terörle mücadele operasyonlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, özetle şunları söyledi: Terörle arasına mesafe koymayan, hatta böyle bir kaygısı olmayan ülkeler, insani trajedilerin yegane failleridir. Sözde gelişmiş ülkelerin terörle aynı cephede buluşmaları tavzihi ve tevili olmayan bir ilkellik örneğidir. Türkiye bölücü terörden on yıllardır muzdariptir. Komşu ülkelere hakimiyet kuran istikrarsızlıktan dolayı Türkiye çok yönlü tehdit kıskacına maruzdur.

SAKAT BİR TERTİPTİR

Sınır ötesindeki hıyanet zemini imha edilmeden terörün ülke topraklarından atılması milli güvenliğimizi korumaya yetmeyecektir. Irak'ı pençesine alan çatışmalar hem Türkiye'yi hem de bölge barışını mayınlamaktadır. Sınırlarımızın dibinde ABD-Fransa müşahitliğinde yapılan görüşmeler sonucunda PKK ile Barzani unsurları arasında hedef birliği sağlandı. Suriye'nin Kamışlı şehrinde ABD'li teşrifatçıların katılımıyla, dahası terörist Mazlum Kobani'nin de yer aldığı toplantı alçaklığın vahim bir deşifresidir. Sınırlarımızın dibinde yıkım müteahhitliğine heveslenmek, bölücü müzakerelere meyletmek sakat ve skandal bir tertiptir. Türkiye bu kepazeliği affetmeyecek, bu ihanete izin vermeyecektir. Kamışlı'daki terör komplosunu Ankara yıkacaktır.

FRANSA SAMİMİ DEĞİL

Fransa'nın son günlerde şuur kaybına uğraması, Libya'dan Suriye'ye kadar her taşın altından tuzaklanmış patlayıcı gibi çıkması dikkatle takibi yapılması gereken bir tahriktir. Bu ülkenin Akdeniz'de bir fırkateyninin Türk savaş gemilerince taciz edildiğini iddia etmesi Libya ve Suriye'deki karanlık ilişkilerini maskeleme arayışıdır. Fransa dürüst ve samimi değildir. Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de markaja almaya teşebbüs eden bu ülkenin sınırlarımızın dibinde fitne imaline girişmesi namertliktir. Ülkemizin yapıcı, iyi niyetli, dengeli ve işbirliğine açık tavrını inkar edip gerçek dışı beyanlarla kriz çıkarmaya çalışan Fransa Libya'da kaybettiği mevzilerin sonuçlarıyla kıvranmakta, kontrolü kaybetmektedir. Türkiye Libya'daki taahhütlerine bağlı, tuzaklara karşı da uyanıktır. 27 Kasım 2019'da iki ülke arasında imzalanan muhtıralar geçerlidir. Türkiye tarihsel haklarını çiğnetmeyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi de hükümetin alacağı her kararın arkasındadır.



HAFTANİN'E KAHRAMANLIK MÜHRÜ VURULDU

TÜRKİYE'NİN Pençe-Kartal operasyonunun terör örgütlerine ve kanlı taşeronlara en sert mesaj olduğunu kaydeden Bahçeli, "İkinci Kandil olarak tanımlanan Haftanin'e Türk kahramanlığının mührü vurulmuştur. Görüldüğü kadarıyla süreç iyice kızışacak, bölge oldukça ısınacaktır. Kaldı ki Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru savunma haklarını tavizsiz kullanmaktadır" ifadelerini kullandı.